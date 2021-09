Quarantena a scuola, il sottosegretario Costa: «Considerare riduzione, obiettivo è didattica in presenza»

La quarantena nelle scuole potrebbe essere ridotta. O, per lo meno, questo è un tema che va affrontato. A parlarne è stato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, oggi in Calabria. «È un tema sentito sul quale la politica sicuramente è chiamata a fare una riflessione ed assumersi una responsabilità», sostiene Costa.

Quarantena a scuola ridotta

Per il sottosegretario «è chiaro che siamo nell'alveo delle scelte che la politica deve fare sulla base anche delle indicazioni scientifiche del Comitato tecnico. Però una riflessione la dobbiamo fare perché l'obiettivo che abbiamo raggiunto è stato iniziare l'anno scolastico in presenza ma adesso l'obiettivo più grande è proseguire in presenza. Una valutazione sulla riduzione delle quarantene deve essere assolutamente presa in considerazione».

La questione vaccini

«Credo che in questa fase, in cui siamo vicini ad un traguardo importante e penso davvero che possiamo superare il 90% dei vaccinati, alimentare un dibattito tra vaccino obbligatorio o no rischia di radicalizzare il confronto. Quando le contrapposizioni diventano forti non portano mai a risultati positivi. L'obbligo per il governo non è mai stato un tabù. Ci siamo già assunti la responsabilità di prevederlo per il personale sanitario e per chi accede nelle Rsa. Detto questo ci siamo affidati al senso di responsabilità dei cittadini che lo hanno ampiamente dimostrato», ha poi aggiunto parlando di vaccini.