Nuovo Dpcm Natale, Conte parla in diretta stasera alle 20.15: oggi la firma

Il premier Giuseppe Conte parlerà stasera in diretta in conferenza stampa alle 20.15 da Palazzo Chigi sulle nuove misure del Dpcm di Natale. La firma del provvedimento, infatti dovrebbe arrivare entro questa sera. L'intervento, come nelle scorse occasioni, sarà trasmesso sulla pagina Facebook ufficiale del presidente del Consiglio.

Il provvedimento

Nessuna deroga al divieto di spostamenti tra il 21 dicembre e il 6 gennaio e coprifuoco esteso fino alle 7 del mattino a Capodanno. Sono queste due delle novità inserite nella bozza del nuovo Dpcm con le misure restrittive che resteranno in vigore fino al 15 gennaio 2021. La bozza è stata inviata alle regioni.







Tra le misure anche la riapertura degli impianti da sci dal 7 gennaio, il ritorno alla scuola in presenza sempre dal 7 gennaio e la chiusura dei centri commerciali nei weekend. Il 'Pacchetto' di interventi per Natale (quello sul divieto di spostamenti tra regioni), invece, sarà in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio.

