Zona gialla, Puglia in bilico, arancioni Sardegna e Sicilia. Lazio e Lombardia restano gialle. Indice Rt Italia a 0,85

L'indice Rt aumenta in Italia: è sotto 1 ed è pari a 0,85. Una settimana fa era più basso: era a 0,81. Oggi è atteso il consueto monitoraggio del venerdì che assegna i colori alle regioni. Fari puntati su Sardegna (che è in zona rossa e potrebbe passare in arancione), Valle D'Aosta (attualmente in zona arancione e che potrebbe diventare l'unica regione in zona rossa) e Puglia (che sogna la zona gialla dopo diverse settimane critiche). In un'Italia prevalentemente gialla, colore scattato lo scorso lunedì 26 aprile, sono pochissime le regioni destinate a cambiare colore. «Il dato nazionale risente di situazioni regionali piuttosto eterogenee: la variazione percentuale dei nuovi casi Covid aumenta in 3 Regioni e crescono i casi attualmente positivi in 5 Regioni», ricordava già ieri il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta.

Oggi l'indice Rt torna al valore 0,85, uguale a quello della settimana precedente all'ultima. L'incidenza continua a scendere però: il valore è a 146 rispetto al 152 della settimana scorsa. È quanto emerge, secondo quanto si apprende, dall'ultimo monitoraggio settimanale del Ministero della Salute-Iss sull'andamento dell'epidemia per il periodo 12-18 aprile.

Sebbene la campagna vaccinale progredisca significativamente, complessivamente, l'incidenza resta elevata e ancora ben lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il contenimento dei nuovi casi.

Si osserva un miglioramento generale del rischio, con nessuna Regione a rischio alto secondo il Dm del 30 Aprile 2020.