Sesso con alunno a Prato, il 14enne in lacrime: «Mi ha rovinato la vita»

Ascoltati a sommarie informazioni, l'11 marzo scorso, il responsabile della palestra e l'istruttrice di karate del ragazzino raccontarono di aver parlato con lui su richiesta della madre, preoccupata per il «comportamento strano del figlio». «Ci disse che la sera prima aveva saputo che chattava con frequenza assidua con la 31enne, che è la madre di un altro mio allievo». Il minorenne «disse che la sentiva perché lei frequentemente minacciava di ammazzarsi e quindi cercava di sostenerla e tranquillizzarla - le parole dell'insegnante di karate nell'ordinanza del gip -. (...) Si vedeva che era nervoso (...), notai immediatamente che non stava dicendo tutta la verità. (...) Gli dissi che in quell'ufficio erano presenti due delle donne più importanti della sua vita in quel momento, ovvero la madre, di cui doveva fidarsi, e io, che sono quella che lo sta facendo arrivare a buoni livelli a Karate e gli sta assicurando un futuro sportivo importante. Cercai di rassicurarlo e di farlo sentire libero di parlare. Gli chiesi allora di chi fosse il figlio più piccolo di Giulia, visto che lei non faceva mistero che il padre non fosse il marito».



A quel punto le lacrime e la confessione del ragazzino. «In quel momento scoppiò a piangere e disse che lei gli aveva comunicato che era suo. Iniziò a urlare dicendo che quella donna gli aveva rovinato la vita. Raccontò che la 31enne aveva scritto su Facebook di essere incinta e lui, spaventato dall'eventualità di poter essere il padre del bambino, l'aveva chiamata. Lei gli aveva detto di non preoccuparsi perché il bambino era figlio del marito ma, a gravidanza ormai avanzata, gli aveva confessato che in realtà il piccolo che portava in grembo era suo. A quel punto l'aveva pregata di abortire, ma lei gli aveva detto che oramai era tardi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quella donna mi ha rovinato la vita». Così, in lacrime, il quattordicenne che ha avuto un figlio con la professoressa che gli dava ripetizioni private , si sarebbe rivolto a un insegnante in palestra.La donna, al centro dell'inchiesta della procura di Prato che indaga dall'8 marzo, è finita oggi agli arresti domiciliari. E' accusata anche di violenza sessuale per induzione.Secondo quanto ha riferito il procuratore di Prato Giuseppe Nicolosi, infatti, la donna avrebbe minacciato il ragazzino che non voleva più avere rapporti sessuali con lei: in particolare gli avrebbe più volte detto, tramite messaggi di whatsapp, che qualora lui volesse proseguire la relazione, lei si sarebbe tolta la vita o avrebbe portato il loro figlio nei pressi della scuola che frequenta il ragazzino.