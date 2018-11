Meteo: weekend di pioggia, ma da lunedì sarà "estate di San Martino"

#WEEKEND, piogge violente tra Sabato e Domenica, prima di una svolta. I dettagli https://t.co/yDWkbv2NuU pic.twitter.com/xVBYGyP1Tu — IL METEO.it (@ilmeteoit) 8 novembre 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il secondo weekend di Novembre è ormai alle porte, e l'instabilità che sta ancora riguardando il nostro Paese ci farà compagnia anche nel corso del prossimo fine settimana. Secondo gli esperi di ilmeteo.it, un vortice ciclonico in arrivo dalla Penisola iberica lambirà infatti l'Italia, influenzando in parte il tempo sul Belpaese e provocando delle piogge anche violente.Sabato 10 avremo condizioni di intenso maltempo all'estremo Sud, con rovesci anche forti sulla Sicilia e con rischio di nubifragi inizialmente sui settori occidentali dell'Isola, poi anche sul resto della regione. Precipitazioni inoltre sulla Calabria ionica, sulla Sardegna e infine al Nordovest, ma più a carattere sparso. Andrà meglio sul resto del Paese dove sarà più asciutto, attenzione tuttavia alle foschie mattutine sulle pianure e sulle vallate alpine del Nordest, peraltro in rapido dissolvimento.Domenica 11 qualche pioggia interesserà ancora le regioni nord-occidentali, nonché le coste toscane e le aree ioniche, mentre altrove si manterrà buono ovunque, con ampio soleggiamento sul resto del Centro-Sud e con qualche nube in più invece al Nord, dove il cielo a tratti potrà anche coprirsi. La tendenza è comunque per un generale miglioramento, grazie ad una rimonta anticiclonica che si concretizzerà nel corso della prossima settimana.Il clima sarà sempre piuttosto mite e gradevole con le temperature che saranno praticamente immutate; la colonnina di mercurio toccherà i 22°C sulle regioni centro-meridionali, mentre su quelle settentrionali i termometri faranno segnare fino a 19/20°C di giorno. Il weekend dunque vedrà ancora precipitazioni, anche forti, prima dell'arrivo di una fase più stabile, la cosiddetta Estate di San Martino, la quale ci regalerà qualche giorno all'insegna del sole.