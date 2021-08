Lucifero torna nel weekend: caldo e temperature fino a 37°C. Ma da lunedì temporali al Nord e al Centro

A chi era mancato Lucifero? L'anticiclone africano che ha portato in Italia le temperature anche oltre i 40 gradi nel mese di agosto e che solo da qualche giorno aveva dato un po' di tregua al Paese, tornerà a farsi sentire. E farà tornare su i termometri di gran parte delle regioni italiane in questo weekend che si apre domani. Sarà un ritorno intenso, ma breve. Perché da lunedì torneranno i temporali al Nord e poi da martedì anche al Centro.

Le previsioni meteo di sabato e domenica

Le temperature saliranno fino a superare i 34-35°C. La regione più calda risulterà la Sardegna dove nelle zone interne meridionali si potranno toccare addirittura 37°C, 36°C invece in Emilia (nella provincia di Bologna e Ferrara), 35 in Veneto, Lombardia (nel Pavese e nel Mantovano), in Puglia, Sicilia e Basilicata, e 34°C su Lazio, Toscana, Umbria e Marche (Firenze, Roma, Perugia, Macerata).

I temporali al nord da lunedì

La presenza dell'anticiclone però avrà vita breve quanto meno al Nord, infatti da lunedì l'arrivo di aria più fresca in quota di origine nordeuropea favorirà la genesi di forti temporali che dal Triveneto si porteranno verso l'Emilia Romagna e la Lombardia per poi scendere nella giornata di martedì anche alle Marche e all'Umbria.