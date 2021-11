Maltempo sull'Italia, allerta gialla in Campania e nel Lazio: pioggia e venti forti in tutte le regioni

L'Italia nella morsa del maltempo. In queste ore una perturbazione atlantica sta facendo ingresso sulle acque mediterranee. Secondo quanto riporta 3bMeteo le prime piogge le troviamo in Liguria, in Piemonte, in Valle d'Aosta e localmente nelle basse pianure lombarde ma nel complesso risultano ancora deboli o per lo più moderate. Ma attenzione alle prossime ore quando il maltempo si accentuerà a partire proprio dal Nord-Ovest per poi interessare anche le restanti aree italiane.

Maltempo nelle prossime ore: in arrivo pertubazione atlantica

Un'intensa perturbazione atlantica interesserà la nostra Penisola per l'intera giornata di oggi, lunedì 1 novembre. Piogge e rovesci coinvolgeranno tutte le regioni a partire da quelle occidentali per finire con quelle orientali. Le precipitazioni sono previste colpire maggiormente la Liguria di Levante e l'alta Toscana nel pomeriggio, mentre in serata il maltempo si concentrerà soprattutto sul Triveneto. Gli accumuli previsti su queste zone non sono comunque allarmanti anche se visto il periodo c'è sempre da tenere un occhio aperto per possibili disagi e allagamenti. Nevicate sopra ai 1800-1900mt, quota neve in calo fino a 1700mt in serata sul Nord-Est. Le temperature saranno in netto calo dalla sera.

Forti venti di burrasca

Previsti venti burrascosi di Tramontana sul golfo di Genova, di Maestrale sulle bocche di Bonifacio, di Scirocco sull'Adriatico e mar Ionio, raffiche fino a 80-90 km/h. Non si escludono anche episodi di downburst in caso di forti temporali durante il passaggio del fronte perturbato. Prevista acqua alta a Venezia.

Le previsioni per i prossimi giorni

Nella giornata di martedì 2 si assisterà ad una temporanea e breve pausa dal maltempo con ampie schiarite su gran parte d'Italia. Qualche residua pioggia nelle ore mattutine interesserà il Triveneto e le aree tirreniche della Calabria. Dalla sera ritorno delle nubi un po' ovunque in attesa di un nuovo peggioramento mercoledì 3, quando altre piogge e anche possibili temporali colpiranno il nostro Paese, in particolare il Lazio dove si potranno manifestare fenomeni a carattere stazionario. Per tutti i dettaglio entra nella sezione Meteo Italia.

Allerta gialla sulla Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di colore Giallo valido a partire dalle 18 di stasera, lunedì 1 novembre, fino alle 9 di domani mattina, martedì 2 novembre, su tutta la Campania. Si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale, localmente anche intense. Possibili raffiche di vento nei temporali. A questo quadro meteo è associato un possibile dissesto idrogeologico localizzato con criticità di livello Giallo e possibili fenomeni di impatto al suolo come: - Ruscellamenti superficiali e possibili fenomeni di trasporto di materiale; - Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; - Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; - Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); - Possibili cadute massi in più punti del territorio; - Occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi, anche in linea con i rispettivi Piani comunali.

Allerta gialla nel Lazio

«Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda mattinata di oggi, lunedì 1 novembre 2021, e per le successive 18 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati». Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. «Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio - sottolinea - La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture a adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto».