Presidenza Rai, naufraga il vertice in ospedale tra Salvini e Berlusconi: rischio paralisi sulle nomine

di Marco Conti

ROMA Doveva prima o poi accadere ed è accaduto. Dentro Forza Italia la linea degli europeisti di Antonio Tajani ha per la prima volta segnato un punto su quella dei filo leghisti alla Toti. Matteo Salvini ne ha avuto una prova ieri mattina quando è tornato dall'incontro a Milano con Silvio Berlusconi senza il via libera per Marcello Foa. Eppure Salvini ce l'ha messa tutta ricordando a Berlusconi che nel governo la Lega sta tenendo «diritta la barra» su tante questioni che interessano il centrodestra, come...