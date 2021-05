Prenotare il vaccino anti covid è diverso in ogni regione. In alcuni territori si può fissare un appuntamento sono online, in altri ci si può rivolgere alle farmacie, ma ci sono anche alcune zone, come quella dell'Emilia Romagna, dove le modalità per la prenotazione sono addirittura sei: tutte differenti tra loro. Ci sono però anche alcune somiglianze tra gli enti territoriali italiani. Sono infatti sei quelli che, al momento, utilizzano...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati