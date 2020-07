Covid a Pesaro Urbino, contagiato va a una cena: 30 in isolamento e 5 positivi

Una serata dai risvolti amari. Con i sintomi del coronavirus va a una cena con altre 30 persone, tutte ora in isolamento domiciliare; i tamponi diagnostici hanno accertato che nessuno è positivo. Un altro, risultato con tampone positivo a Rimini, ma residente delle Marche, ha partecipato ad una festa sfociata nell'analisi di 70 tamponi di contatto che erano nello stesso locale, di cui 5 risultati positivi.

Coronavirus, vanno a feste e aperitivi e contagiano 40 persone: famiglia denunciata per epidemia colposa

Focolaio di Covid-19 in Trentino, contagiati otto kosovari a Predazzo

California, positivo dopo una festa, si pente su Facebook: «Sono stato superficiale». E muore pochi giorni dopo

Sono due nuovi casi registrati in provincia di Pesaro Urbino dal Gores, che hanno richiesto approfondimenti epidemiologici per l'alto numero di contatti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 938 tamponi: 528 nel percorso nuove diagnosi e 410 nel percorso guariti. I positivi sono 7, tutti nella provincia di Pesaro Urbino. Di questi, 5 sono l'esito degli approfondimenti epidemiologici sui contatti della persona risultata positiva nei giorni scorsi, che aveva partecipato alla festa e 2 sono risultati positivi in seguito a controllo in rientro dall'estero.



Ultimo aggiornamento: 12:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA