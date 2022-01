Se prima dell’appuntamento per la terza dose si è positivi, cosa bisogna fare? Una sola è la regola da seguire: va disdetto e bisogna rimandare. Secondo una circolare del Ministero della Salute la dose booster è raccomandata dopo 120 giorni dalla guarigione. Quindi, bisogna aspettare quattro mesi prima di rifarla con Pfizer o Moderna.

Le prenotazioni Regione per Regione

Le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta possono usare la piattaforma delle Prenotazioni realizzata da Poste Italiane. Per la Regione Campania il sito è quello del Soresa. In questo caso, secondo quanto si legge sulle Faq, è la Asl di competenza a ricontattare per un nuovo appuntamento.

L’Emilia-Romagna usa un sito proprio, Vaccinocovid. Dall’Ausl della Romagna invitano anche a «spostare l’appuntamento già fissato solo in caso di effettiva necessità e con congruo anticipo». Il Friuli Venezia Giulia permette le prenotazioni dal sito Vaccinazioni anticovid e in uno spazio dedicato viene descritto come disdire. Nel Lazio è possibile cancellare l'appuntamento e poi riprenotarlo dalla piattaforma Prenota Vaccino.

Per la Regione Liguria è possibile modificare l’appuntamento dal sito Prenota Vaccino, entrando con il codice fiscale e il numero della tessera sanitaria. Servirà la data dell'appuntamento e il codice di annullo che sono riepilogati nel promemoria della vaccinazione. In Lombardia è possibile annullare la terza dose sulla piattaforma Start e nel Molise sul sito Adesioni Vaccinazioni Covid. In Piemonte si cambia la data dal link Il Piemonte ti vaccina.

In Puglia dalla piattaforma La Puglia ti vaccina è possibile gestire e disdire il richiamo. La Regione Toscana usa Prenota Vaccino e l'Umbria ha una pagina dedicata. Il Veneto ha un sistema proprio di prenotazione. La regola vale anche nella Provincia autonoma di Bolzano e in quella di Trento.