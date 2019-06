Pop Corn ritirati dai supermercato, il Ministero avverte: «Presenza di microtossine cancerogene»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Il Ministero della salute ha lanciato in queste ore un nuovo avviso di ritiro dal mercato di prodotti alimentari che riguarda alcune confezioni di mais per pop corn vendute a marchio".Si tratta di alcune buste da 500 grammi prodotte dalla ditta Cerreto s.r.l. con sede e stabilimento in via Verdi a Grattatico, in provincia di Reggio Emilia. I lotti interessati sono nove: L.19B0115, L.19B0236, L.19B0322, L.19B0426, L.19B0606, L.19B0812, L.19B0885, L.19B1056, L.19B1128. Il motivo del ritiro è per la presenza di microtossine cancerogene. Nelle confezioni è stata riscontrata la presenza di Aflatossina B1 e Aflatossine totali superiori ai requisiti di legge vigenti.Nello specifico si tratta di un fungo che facilmente prolifica in condizioni di caldo e umido. Si invitano, pertanto, gli utenti a non consumare il prodotto e a restituirlo presso i punti vendita in cui è stato acquistato per poter essere rimborsati interamente.