Ponte Morandi, via alla demolizione del moncone pericolante

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato nella zona vicina alla cantiere del ponte Morandi per assistere alle prime operazioni di smantellamento del moncone. Con lui il ministro Toninelli, il governatore Toti, il sindaco Marco Bucci, il prefetto di Genova Spena.

«La demolizione del ponte è un momento importante - ha detto il premier - È il riscatto di Genova, della Liguria e dell'Italia».

La ricostruzione di questo ponte «sarà l'immagine rilancio del Paese», ha detto il ministro delle Infrastrutture. «Questo ponte non lo sta pagando lo Stato. Circa 200 milioni sono già stati dati agli sfollati, nelle prossime ore arriverà un altro bonifico da parte di chi doveva gestire questa infrastruttura e non l'ha fatto per mettere soldi anche per ricostruire il ponte. Quei soldi che avevamo bloccato nella legge di Bilancio, circa 500 milioni, li sbloccheremo e li utilizzeremo per altre grandi opere a favore dei cittadini», ha detto Toninelli.

L'analisi costi-benefici sarà pubblicata la prossima settimana. Ovviamente la Ue e la Francia vogliono avere qualche giorno, motivo per cui non l'abbiamo ancora condivisa all'interno del Governo, ma siccome c'è un'interlocuzione e una condivisione con la Commissione Europea, con i tecnici e la ministra francese, questa può portare a piccole rettifiche sull'elaborato. Io consegno a Di Maio o Salvini un elaborato non concluso?».

Poi, interpellato sulla tav, il ministro Toninelli spiega: «