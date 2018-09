Esclusiva #Quartogrado

++PONTE MORANDI++

14 agosto, ore 11.29

7 minuti prima della tragedia, un video girato da un mezzo in transito mostra una profonda crepa orizzontale su un pilastro.

Da quanto tempo era presente? Potrebbe essere l’inizio del crollo? @simonetoscano pic.twitter.com/JPseRoU9c0 — Quarto Grado (@QuartoGrado) 6 settembre 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilaveva un'enormesu un pilastro. A rivelarlo è un video diffuso in esclusiva da "Quarto Grado", che mostra come alle 11:29 del 14 agosto ci fosse questo evidente danno strutturale sul viadotto.Naturalmente non è possibile stabilire nessuna correlazione fra questa crepa e il crollo del ponte, ma questo video è l'ennesima prova dello stato in cui versava l'infrastruttura genovese.