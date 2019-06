Ponte Morandi, al via la demolizione delle case di via Porro sotto i piloni

Sono partite le operazioni di abbattimento del primo palazzo di via Porro, uno degli stabili della zona nera sgombrati da dopo il crollo di ponte Morandi , nell'area sottostante i piloni 10 e 11 del troncone di levante del viadotto.La demolizione sarà "meccanica" e verrà effettuata senza l'utilizzo di esplosivi. Dalla mattinata di oggi sono partiti i lavori preparatori, con le barriere protettive e lo spostamento delle maxi gru per le operazioni. Via Fillak, l'arteria stradale di collegamento nord-sud tra Sampierdarena e il quartiere di Certosa, è chiusa.Prima di procedere, nei giorni scorsi, i palazzi interessati sono stati bonificati dall'amianto presente e dagli arredi che i residenti non hanno potuto portar via dalle case durante i rientri. Per contenere la diffusione di polveri durante le operazioni di abbattimento verranno usati dei nebulizzatori d'acqua. Intanto è già stato individuato per il week end del 24 giugno la finestra temporale per procedere al probabile abbattimento, tramite esplosivi, delle due pile 10 e 11 del troncone est del Morandi.