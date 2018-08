di Sara Menafra

«Occorre sicuramente demolire il moncone nei tempi più brevi possibili, uno per garantire sicurezza anche se oggi l'area è evidentemente sgomberata e dunque nessun essere umano corre alcun rischio, due perché senza la demolizione non riparte la ricostruzione». Lo conferma il presidente della Regione Liguria e commissario per la ricostruzione, Giovanni Toti. «È arrivata questa notte la relazione della commissione - spiega Toti a margine di un incontro al Meeting di Rimini - che parla dell'ala Est di Levante del ponte con alcune criticità: ne abbiamo parlato già stanotte e stamattina con il prefetto. Quell'area è già comunque sgomberata e nessuno vi accede per nessuna ragione, per cui non vi sono motivi di allarme ma questo comporterà alcune decisioni e alcune determinazioni urgenti già nelle prossime ore».

Nuovo allarme aper il moncone est del viadottoancora in piedi. Questa mattina gli operai e i Vigili del fuoco che erano in zona hanno dovuto interrompere le operazioni per i forti scricchiolii. La situazione si starebbe degradando velocemente tanto che l’intera zona è stata isolata per il pericolo crolli.LEGGI ANCHE ----> La Procura acquisisce gli atti di Autostrade Il moncone è «pericolante» e deve essere abbattuto o messo in sicurezza al più presto. Lo rende noto la struttura commissariale per l'emergenza che ha ricevuto una relazione tecnica dalla commissione ispettiva del ministero guidata dall'architetto Roberto Ferrazza. La struttura commissariale ha scritto al ministero e concessionaria per avviare gli interventi necessari.