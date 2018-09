di Osvaldo De Paolini

In Via Bergamini 50, la modernissima sede romana di Autostrade, ieri si respirava un’aria diversa rispetto alla cappa di sconforto che avvolgeva il palazzo nei giorni successivi alla tragedia genovese. C’è soprattutto grande stanchezza e visi tirati, ma anche determinazione e voglia di dimostrare che l’azienda può risolvere in breve tempo i problemi di Genova. Le minacce di estromissione dalla ricostruzione del ponte, che ogni giorno lanciano i ministri Di Maio e Toninelli, ovviamente arrivano sulle scrivanie...