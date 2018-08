L'ultima telefonata dei 4 amici campani diretti a Nizza: «Ciao mamma, siamo a Genova»

di Rosa Palomba

Torre del Greco, ieri sera ufficialmente entrati nella lista dei dispersi, sono stati ritrovati dai vigili del fuoco fra le macerie del ponte Miranda di Genova Matteo Bertonati, Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione, poco più che ventenni, alle 11 di ieri erano al posto sbagliato nel momento peggiore.



LEGGI ANCHE ----> La lista delle vittime





Colpiti dalla malasorte mentre a bordo di una Golf attraversavano il viadotto crollato. Erano diretti a Nizza dal fratello di uno di loro. Poi sarebbero ripartiti per Barcellona dove li aspettava la fidanzata di uno del gruppo. L' allegro itinerario spezzato dall'appuntamento con la morte. Alle undici di ieri l' ultima telefonata ai familiari, tutti parenti fra loro.

Stiamo entrando a Genova

. Poi il silenzio. E l angoscia, l'attesa, l'allarme. Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, i poliziotti del vicequestore Davide della Cioppa, l unità operativa della protezione civile, hanno trascorso la notte in contatto con unità di crisi e prefettura di Genova. Al fianco delle famiglie impietrite, il Comune sta adesso organizzando la triste partenza per il capoluogo ligure, dove trasporti e viabilità sono state messe a dura prova. Il viaggio piu' difficile in un Ferragosto bagnato da pioggia e lacrime.

