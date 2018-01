Polizia e militari, così gli aumenti: incremento medio fino a 105 euro

di Andrea Bassi

Non c’è solo la scuola, gli enti locali e la sanità. Il governo prova a stringere anche sul rinnovo del contratto dei militari e delle Forze di polizia. In realtà tra sindacati ed esecutivo in questo caso, non c’è una vera e propria firma di un contratto, perché gli aumenti sono determinati per legge. Ma comunque prima di procedere sarà necessario trovare un’intesa con le sigle. Lunedì e martedì prossimo, sono stati convocati i rappresentanti dei vigili de fuoco e...