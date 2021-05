L’estate si avvicina velocemente e, dopo oltre un anno di pandemia e chiusure e coprifuoco, c'è voglia di vacanze e di tornare in spiaggia o di fare un tuffo in piscina in sicurezza. Il tasso di positività scende al 2,5 per cento, aprono le spiagge e le piscine all'aperto e l'Italia si prepara a diventare tutta "gialla" da lunedì, tranne la valle d'Aosta che resterà arancione. In gran parte delle Regioni italiane, infatti, in questo weekend...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati