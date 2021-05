Prove generali di vacanza. L’Italia sta vivendo il primo weekend festivo in semi libertà, un test importante in vista del periodo estivo con la consapevolezza che gli errori del 2020 non sono ammessi. I focolai nelle località di villeggiatura che l’anno scorso hanno innescato la seconda ondata del contagio oggi comprometterebbero la campagna vaccinale. Si torna a vivere, dunque, ma con prudenza.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati