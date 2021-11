«Pillola anti-Covid disponibile in Italia dopo Natale»: l'annuncio da parte di Aifa

La disponibilità della pillola anti-Covid in Italia «ci potrebbe essere nelle settimane successive a Natale ma ci siamo attivati per poter prenotare questi due farmaci orali il prima possibile, avendo proceduto in accordi in tal senso in questi giorni». Lo ha detto Nicola Magrini, direttore generale Aifa, a «e-Venti» su Sky. «La valutazione sarà fatta anche a livello centrale nei prossimi giorni per i 2 farmaci - quello della Merck e quello di Pfizer - che hanno dato risultati promettenti e confortanti. La valutazione compiuta ci sarà nelle prossime settimane. Anche in GB dove è stato autorizzato il farmaco non è però ancora disponibile».

APPROFONDIMENTI FINANZA Pfizer, vendita della versione generica della pillola anti-covid in... FARMACO Pillola Pfizer anti-Covid, chiesta l'autorizzazione per l'uso... IL CASO Pillola anti-Covid, corsa dei governi all'acquisto: a gennaio non... LA STRATEGIA Roma, pillola anti-Covid in quattro ospedali. D’Amato:... MOLTO SALUTE Matteo Bassetti: «Pillola anti-Covid, ecco come funziona. Ma...