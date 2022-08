Pillola anticoncezionale per l'uomo: efficace al 99%. In arrivo a 60 anni da quella delle donne. Come funziona

Pillola anticoncezionale per gli uomini. Come le donne che hanno a disposizione da diversi decenni una semplice compressa da assumere per evitare la gravidanza, anche i maschi avranno una pillola per evitare gravidanze indesiderate e "neutralizzare" lo sperma. In realtà i prodotti per le donne sono molti di più. Per rimanere o non rimanere incinta una donna può assumere pillole, può usare i cerotti, o dispositivi intrauterini come la spirale. Tutte queste possibilità sono il riflesso dell'onere e della responsabilità che poi le tocca se scopre di aspettare un figlio. Ma il concepimento è un "ballo a due" ed ecco perché gli scienziati, dopo 60 anni, stanno studiando la pillola per lui. L'uomo, infatti, ha al momento solo due opzioni efficaci per il controllo delle nascite: il preservativo maschile e la vasectomia. Ma sappiamo che i preservativi sono monouso e possono anche rompersi. La vasectomia, invece, è una procedura chirurgica, ed è considerata una forma permanente di sterilizzazione maschile. Sebbene la vasectomia possa talvolta essere annullata, l'intervento di inversione è costoso e non sempre ha successo. Gli uomini hanno quindi bisogno di un contraccettivo efficace, duraturo ma reversibile, simile alla pillola anticoncezionale per le donne. Il nuovo prodotto allo studio è stato somministrato per via orale a topi maschi per quattro settimane e si è scoperto che riduceva drasticamente la conta degli spermatozoi ed era efficace al 99% nel prevenire la gravidanza.

Il contraccettivo maschile non ormonale è stato presentato al meeting primaverile dell'American Chemical Society (ACS). Md Abdullah Al Noman ha dichiarato: «Gli scienziati hanno cercato per decenni di sviluppare un contraccettivo orale maschile efficace, ma non esistono ancora pillole approvate sul mercato».

Ha aggiunto che la maggior parte dei composti attualmente in fase di sperimentazione clinica ha come bersaglio l'ormone sessuale maschile testosterone, che potrebbe portare a effetti collaterali come aumento di peso, depressione e aumento dei livelli di colesterolo delle lipoproteine a bassa densità (note come LDL).

These findings, unveiled at the American Chemical Society's spring meeting, mark a key step in efforts to expand contraceptive options for men and better share the burden of birth control with women.💊 pic.twitter.com/c8WHmZdDvv — Euronews Next (@euronewsnext) March 24, 2022

«Volevamo sviluppare un contraccettivo maschile non ormonale per evitare questi effetti collaterali», spiega Noman, laureato presso l'Università del Minnesota.

Per sviluppare il loro contraccettivo maschile non ormonale, i ricercatori hanno preso di mira una proteina chiamata recettore alfa dell'acido retinoico (RAR-α). Questa proteina fa parte di una famiglia di tre recettori nucleari che legano l'acido retinoico, una forma di vitamina A che svolge ruoli importanti nella crescita cellulare, nella differenziazione (compresa la formazione dello sperma) e nello sviluppo embrionale.

L'eliminazione del gene RAR-α nei topi maschi li rende sterili, senza effetti collaterali evidenti. Il professor Gunda Georg ha dichiarato che YCT529 inizierà la sperimentazione clinica sull'uomo nel terzo o quarto trimestre del 2022.

Come funziona la pillola per l'uomo

All'inizio sono stati studiati tutti e tre i recettori della famiglia RAR (RAR-α, -β e -γ) che provocano una sterilità reversibile nei topi maschi, ma il team di Georg e i suoi collaboratori di biologia riproduttiva volevano trovare un farmaco che fosse specifico per RAR-α e che quindi avesse meno probabilità di causare effetti collaterali. Il composto YCT529 inibisce RAR-α in modo quasi 500 volte più potente di RAR-β e -γ. Somministrato per via orale a topi maschi per 4 settimane, YCT529 ha ridotto drasticamente la conta degli spermatozoi ed è stato efficace al 99% nel prevenire la gravidanza, senza effetti collaterali osservabili. I topi hanno potuto generare nuovamente cuccioli 4-6 settimane dopo aver smesso di ricevere il composto.