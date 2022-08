Piero Angela, i funerali oggi a Roma in diretta su Rai 1 dalle 11.15 alle 12.30

I funerali di Piero Angela saranno oggi, martedì 16 agosto, a Roma dalle 11.15 alle 12.30 su Rai 1. L'omaggio della tv nazionale al giornalista e divulgatore scientifico prosegue nel giorno delle esequie. Angela è scomparso lo scorso 13 agosto. Nato a Torino nel 1928, ha iniziato la sua carriera giornalistica come cronista radiofonico, divenendo poi inviato e conduttore del tg. Ha lavorato per la Rai per 70 anni. Meno nota, invece, la sua passione per la musica. Da giovane aveva inciso anche un disco jazz.

Piero Angela, funerali: a che ora

Il Servizio Pubblico - informa una nota - cambia la programmazione inserendo in palinsesto, dalle 11.15 alle 12.30 su Rai 1, una diretta a cura del Tg1, condotta da Giorgia Cardinaletti, per seguire le varie fasi della cerimonia funebre. Pertanto, il programma «Le vacanze di Camper» non andrà in onda.

Dove si svolgeranno

I funerali di Piero Angela si svolgeranno alla camera ardente a Roma, in Campidoglio, nella sala della Protomoteca. A seguire i funerali laici, come espresso da Angela nelle sue ultime volontà. «L'ultimo saluto al giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela, morto a 93 anni - si legge nel tweet diffuso da Rai Radio 1 -. Questa mattina, dalle 11.30 alle 19.00».