Piazza Fontana, Mattarella incontra vedove di Calabresi e Pinelli: «Depistaggi colpevoli»

«Nel momento in cui facciamo memoria delle vittime di piazza Fontana - e, con loro di Giuseppe Pinell i, del commissario Luigi Calabresi - sappiamo di dover chiamare le espressioni politiche e sociali del Paese, gli uomini di cultura, l'intera società civile, a un impegno comune: scongiurare che si possano rinnovare in Italia le fratture terribili in cui si inserirono criminalmente quei fatti. Il destino della nostra comunità̀non può̀ essere preda dell'odio e della violenza. Per nessuna ragione la vita di una sola persona può̀essere messa in gioco per un perverso disegno di carattere eversivo», ha concluso.

«Disinvolte manipolazioni strumentali del passato, persistenti riscritture di avvenimenti, tentazioni revisioniste alimentano interpretazioni oscure entro le quali si pretende di attingere versioni a uso settario, nel tentativo di convalidare, a posteriori, scelte di schieramento, opinioni di ieri». Mattarella ha citato anche quanto detto in passato dal suo predecessore, Giorgio Napolitano, in cui spiegava che «non brancoliamo nel buio in un'Italia dei misteri». Della vicenda di Piazza Fontana, insomma, «si conoscono origini e responsabilità».



Il presidente ha ricordato oltre alle vittime della strage di Piazza Fontana anche l'anarchico Giuseppe Pinelli e il commissario Luigi Calabresi, alla presenza dei familiari, «con commozione». «Nel momento - ha detto - in cui facciamo con commozione memoria delle vittime di piazza Fontana - e, con loro di Giuseppe Pinelli, del Commissario Luigi Calabresi - sappiamo di dover chiamare le espressioni politiche e sociali del Paese, gli uomini di cultura, l'intera società civile, a un impegno comune: scongiurare che si possano rinnovare in Italia le fratture terribili in cui si inserirono criminalmente quei fatti».



Per il presidente «il destino della nostra comunità non può essere preda dell'odio e della violenza. Per nessuna ragione la vita di una sola persona può essere messa in gioco per un perverso disegno di carattere eversivo».



«Ai parenti delle vittime qui raccolti, cui mi rivolgo con rispetto, solidarietà e affetto - e verso i quali l'Italia avverte di essere debitrice - dobbiamo saper dire che ci sentiamo legati da un vincolo morale». È la conclusione del discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in consiglio comunale a Milano per ricordare le vittime della strage di Piazza Fontana. «Italiani fra italiani, cittadini fra concittadini, per essere custodi attenti del futuro del Paese. Nella fedeltà alle istituzioni della democrazia che ci sono state consegnate dalla Costituzione», conclude.

Mattarella, ha salutato e stretto la mano ai familiari delle vittime della strage di Piazza Fontana e ha incontrato anche le vedove dell'anarchico Pinelli e del commissario Calabresi prima dell'inizio del consiglio comunale. Sono almeno una quarantina ad attenderlo per la commemorazione dell'eccidio, che vede per la prima volta in cinquant'anni la presenza a Milano del presidente della Repubblica.



Il sindaco Sala

«Antisemitismo, razzismo e fascismo sono veleni da contrastare». Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo intervento in Consiglio comunale, nella seduta straordinaria per i 50 anni dalla strage di piazza Fontana, a cui presenzia anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «La democrazia può essere divisa al momento del voto, ma deve essere unita nei valori di fondo sanciti nella Costituzione - ha concluso -. A Milano, come in Italia, non ci può essere spazio per chi pensa di schiacciare o offendere l'uomo. A questo serve il ricordo di piazza Fontana, strage di matrice fascista, a questo serve la memoria delle vittime».