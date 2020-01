Valentina, 13 anni: «Io, pianista sulla sedia a rotelle, mi curo con la musica». Il suo video è virale

«La prima pianista sulla sedia a rotelle». Valentina Irlando ha 13 anni e quando comincia a muovere le dita sulla tastiera, seguendo le note di Chopin e Beethoven, incanta. Il video della ragazza di Locorotondo, in provincia di Bari, al piano, pubblicato su Facebook da Classic fm, radio inglese che si dedica alla musica classica, ha fatto tre milioni di visualizzazioni e 43mila condivisioni. Migliaia di commenti, tutti a complimentarsi con la pianista dal talento straordinario. Adesso Valentina è una star del web.

«The piano is my favorite medicine», il piano è la migliore medicina per lei, scrive su Instagram dove la seguono in 14mila. «Presto in tutto il mondo», promette perché il desiderio è quello di portare la sua musica ovunque. «Mi piace condividere i miei brani, è uno stimolo ulteriore per migliorarmi. E ho visto che funziona».

Valentina, per via di una malattia muscolare, è costretta su una sedia a rotelle, non può frequentare la palestra e fare sport. Si cura con la musica, una passione che ha da sempre. Ma è solo un anno che prende lezioni, da quando la colonna sonora del film «La La Land» le ha scatenato il desiderio si suonare.

«Adesso il pianoforte è il mio compagno di vita, me la riempie ogni giorno», racconta a Repubblica. «Sono molto critica con me stessa e cerco di migliorarmi. Sempre».



Valentina frequenta la terza media e l'anno prossimo vuole iscrivesi al liceo musicale, poi sogna il Conservatorio. «Studia due ore al giorno tutti i giorni – racconta la madre – e in estate, senza la scuola, molto di più». Il piano, come dice lei, è la sua cura.

