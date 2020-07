Carabinieri arrestati a Piacenza, azzerati i vertici provinciali dell'Arma

Il comando generale dei Carabinieri ha disposto il trasferimento dei vertici dell'Arma a Piacenza dopo l'inchiesta che ha portato in carcere diversi militari: a partire da oggi hanno lasciato l'incarico il comandante provinciale Stefano Savo, il comandante del reparto operativo Marco Iannucci e il comandante del nucleo investigativo Giuseppe Pischedda. I tre non sono coinvolti al momento nell'inchiesta ma la decisione è stata presa, sottolineano fonti dell'Arma, da un lato per il sereno e regolare svolgimento delle attività di servizio e dall'altro per recuperare rapporto di fiducia tra la cittadinanza e l'Arma.

Ultimo aggiornamento: 20:21

