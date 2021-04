Circolano finiti vaccini Covid-19. Il pericolo potrebbe investire anche l’Europa. Giovedì si è discusso del caso in una riunione riservata dell’Interpol a cui hanno partecipato i delegati delle polizie di tutto il mondo, compresi i rappresentanti delle case farmaceutiche. Ormai non ci sono più dubbi. Le prime partite del farmaco fake, si tratta del Pfizer Biontech, sono state già sequestrate in Messico. Veniva somministrato clandestinamente a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati