Vaccino, alla ragazza di Massa 4 dosi (e non 6). Pfizer: «Mai episodi così, non sappiamo cosa accadrà»

Sono quattro le dosi di vaccino Pfizer-Biontech (e non 6 come si pensava inizialmente) iniettate per errore tutte contemporaneamente a Virginia, la studentessa tirocinante in psicologia clinica di Massa. L'episodio è di domenica mattina intorno alle 9.30 all'ospedale Apuane: un'infermiera per errore ha sbagliato la somministrazione alla ragazza, che per il momento non manifesta sintomi particolari e si sente bene. La buona notizia, appunto, è che si tratta di quattro dosi e non sei: la novità è emersa dopo aver misurato accuratamente il flacone utilizzato per la vaccinazione, nel quale era ancora presente della soluzione vaccinale (circa 0,15 ml). Lo ha fatto sapere in una nota l'Asl dopo l'audito interno effettuato e terminato nella serata del 10 maggio. L'azienda ha avviato un'indagine interna e in più è stata fatta una segnalazione alla farmacovigilanza e all'Aifa.

Le reazioni - L'errore ha colto di sorpresa anche la stessa Pfizer: «Non sappiamo cosa succederà perché non sono mai stati rilevati episodi analoghi - ha detto a Sky Valentina Marino, direttore medico di Pfizer Italia - al momento sta bene e verrà monitorata dai medici. Ma non dovrebbe succedere nulla di grave». Dell'episodio ha parlato Tommaso Bellandi, direttore dell'unità Sicurezza del paziente dell'Asl Toscana Nord Ovest: «Sia l'infermiera che il medico sono affranti, l'infermiera in particolare è sotto choc. L’errore – ha spiegato – si è verificato al momento della preparazione, prima della somministrazione del vaccino. Si è trattato di un calo di attenzione, di quelli che possono succedere a ogni essere umano, anche se in certe situazioni non dovrebbe accadere».

Cosa è successo - Virginia domenica mattina era andata in ospedale a Massa perché, in quanto appartenente alla categoria «personale sanitario», ne aveva diritto. Intorno alle 9.30 l’infermiera ha preso in frigorifero il quinto dei sessanta flaconi di vaccino previsti per la giornata e ha iniettato alla 23enne il preparato estratto dal flaconcino (che contiene sei dosi di principio attivo Pfizer) senza inserire la soluzione fisiologica. L'infermiera si è subito accorta dell'errore, attivando le procedure interne per monitorare le eventuali reazioni, specialmente nei primi 15-30 minuti dall'iniezione. La ragazza è stata trasportata per sicurezza in pronto soccorso e poi dimessa lunedì mattina quando è rientrata a casa e per ora manifesta solo i sintomi post vaccinazione (febbre, dolori alle ossa e al braccio) e non altre conseguenze. A confermarlo è stata la stessa ragazza tramite la madre anche se «la paura è stata tanta». Dalla famiglia non c'è l'intenzione di sporgere denuncia: «Vorrei incontrare l'infermiera, per dirle di non sentirsi in colpa e di non avere paura per me. Sto bene e vorrei che insieme superassimo questo momento», le parole della 23enne riferite dalla madre che aggiunge: «Non abbiamo intenzione di procedere per vie legali. Non vogliamo rovinare la vita a nessuno, è stato un errore umano». Nei prossimi mesi verrà tenuta sotto controllo a Careggi.