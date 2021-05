Vaccino, la ragazza che ha ricevuto 4 dosi Pfizer sta bene. Pregliasco: «Non ci saranno danni»

La ragazza che ha ricevuto 4 dosi di vaccino Pfizer per sbaglio sta bene. A confermarlo a Timeline su Sky TG24 è il professore Fabrizio Pregliasco che l'ha presa in cura. «Sta bene la di là dello spavento e dell'attenzione mediatica». Ha detto il virologo dell'Università di Milano. «I parametri sono più che buoni - ha aggiunto il medico, che ha in cura la ragazza -, al di là dello spavento non ci saranno possibili danni perché nella fase uno della sperimentazione una quota parte dei volontari aveva subito concentrazioni più alte di vaccino. Ed è proprio questa la finalità dei primi studi.

APPROFONDIMENTI TOSCANA Massa, la 23enne che ha ricevuto 4 dosi Pfizer non sta bene. La... LA STORIA La ragazza di Massa vaccinata con 4 dosi beve sette litri di acqua....

I casi analoghi

Anche in Germania si sono avuti 8 casi analoghi nei quali non si sono poi visti ad oggi effetti pesanti. Detto questo stiamo lavorando tutti ad aumentare l'indice terapeutico di sicurezza del vaccino per aumentare il numero di persone che vogliono vaccinarsi». Secondo l'esperto quella di vaccinare i maturandi è «una buona idea». «È una buona idea per affrontare in sicurezza questo passaggio importante della propria vita. J&J va bene come AstaZeneca per loro. Ad oggi, al di là dell'aspetto, preferenziale, ritengo tutti i vaccini utili per tutti. Vanno usate le munizioni che ci sono a disposizione in questo momento, proprio perché la velocità è l'elemento determinante per riuscire a tornare ad una vita normale».