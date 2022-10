Pfizer Italia, verifica fiscale: sotto la lente i capitali all'estero. Bloomberg: «Nascosti al fisco profitti per 1,2 miliardi»

Pfizer Italia nel mirino delle autorità italiane. Secondo quanto appreso dell'Ansa, la Guardia di Finanza in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate ha avviato una verifica fiscale che è ancora in corso. Si tratta di un'attività amministrativa, il cui esito non è ancora definito.

Pfizer Italia, gli accertamenti

Secondo indiscrezioni riportate dall'agenzia Bloomberg, Pfizer avrebbe trasferito 1,2 miliardi di euro di profitti a divisioni in altri paesi per evitare di pagare le tasse sugli utili. Non c'è ancora verbale di accertamento e alla parte non è ancora stato notificato nulla. Le verifiche proseguiranno nei prossimo giorni. Secondo quanto riportano fonti riservate a Bloomberg la Guardia di Finanza sostiene che l'unità di Pfizer con sede appena fuori Roma, Pfizer Italia Srl, ha trasferito il capitale in eccesso alle affiliate negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi per evitare le tasse sui profitti che possono arrivare fino al 26%.

Indagine relativa ad anni pre pandemia

L'indagine, riporta l'agenzia Bloomberg, è relativa agli anni 2017, 2018 e 2019, quindi prima della pandemia del Covid. «Le autorità italiane di routine» effettuano controlli e «Pfizer coopera», afferma la portavoce di Pfizer Pam Eisele con Bloomberg. «Pfizer rispetta le norme fiscali e i requisiti dell'Italia», aggiunge Eisele. L'agenzia riporta che Pfizer Italia avrebbe trasferito 1,2 miliardi di euro alle divisioni affiliate a Pfizer Production e Pfizer Manifacturing negli Stati Uniti e in Olanda per evitare le tasse sui profitti.