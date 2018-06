Nubifragio a Palermo. Allagamenti, alberi caduti e il centralino dei vigili del fuoco preso d'assalto. Decine gli interventi dei pompieri a Palermo a causa del violento nubifragio che si è abbattuto nella notte in città provocando numerosi disagi. Strade allagate e automobilisti intrappolati soprattutto nei pressi dei sottopassi, dove le carreggiate si sono trasformate in veri e propri fiumi d'acqua. Tombini saltati e garage allagati in diverse zone della città. Le situazioni più critiche a Falsomiele, Bonagia, Ciaculli e Belmonte Chiavelli. In via Villagrazia un albero è precipitato sulla strada. Disagi alla circolazione anche in provincia, a Bagheria e a Cefalù, dove è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare gli automobilisti rimasti intrappolati nelle loro vetture.

Questa estate non vuole proprio partire: dopo una domenica soleggiata ma fersca, è ritornato prepotente il maltempo sul pesarese.Si è infatti scatenato in violento temporale e sono state segnalate diverse trombe d'aria che hanno creato allarme soprattutto nella zona del litorale.Sono almeno una decina le trombe d'aria segnalate nel tratto di mare compreso tra Rimini e Fano. Per fortuna, per il momento, le trombe d'aria sono rimaste in mare senza colpire i centri abitati.