Perugia, singolare fenomeno: sembra il lancio di un missile ma è l'arcobaleno tra le nuvole

di Giovanni Camirri

PERUGIA - Un singolare, quanto bellissimo fenomeno della Natura, s’è potuto ammirare mercoledì pomeriggio appena dopo il temporale che s’è abbattuto sul capoluogo umbro. Guardando da piazza Italia verso i monti che circondo il territorio dalle nuvole che hanno sovrastato le sommità montuose s’è elevato l’arcobaleno. La miscela di colori davvero eccezionali, tra quelli scuri dei monti, il bianco delle nuvole, e la miscellanea dell’arcobaleno hanno dato l’idea del lancio di un razzo verso lo spazio. In tanti hanno fatto foto per catturare questo spettacolo, sicuramente non unico, ma certamente splendido