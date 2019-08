Perugia,palazzina in fiamme: salvata una nonna di 97 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Sana e salva. Un po' spaventata, ma uscire con le proprie gambe a 97 anni da una palazzina in fiamme è sicuramente una bella notizia. E' successo martedì mattina, poco dopo le dieci, in zona Strozzacapponi.La richiesta d'aiuto è arrivata poco dopo le dieci alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco: nello scantinato di una palazzina si origina un incendio, con fiamme e fumo che inevitabilmente "salgono" ai piani sopra. Immediato l'intervento dei pompieri e del 118 per evacuare le persone residenti e soccorrerle. Una di queste ha 97 anni.Assieme a un'altra persona, la donna è stata portata in pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso.