Crollo del ponte a Genova, Nobili (Pd): «Voglio le carte, perché mi vengono negate dal Ministero?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Perché il ministero delle Infrastrutture non permette di consultare i documenti sul crollo del ponte Morandi?Cosa c'è da nascondere?». Lo dichiara Luciano Nobili, deputato del Partito democratico e componente della commissione Trasporti della Camera. «Nonostante il dramma a Genova - spiega - Toninelli è al mare e lorivendica, e continua a rifiutarsi di riferire in Parlamento per rendere pubbliche le informazioni in suo possesso sul crollo del ponte Morandi. Allora, da parlamentare, ho applicato la democrazia diretta: sono andato direttamente al ministero delle Infrastrutture per vedere i documenti. Ma mi sono stati negati. Cosa c'è da nascondere? Chi èche secreta le carte».