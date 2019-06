Sono pronti a traslocare ma la padrona di casa scopre che sono gay e il contratto salta: «Faremo causa»

gay. È successo a Cava Manara, vicino a Pavia. Pagano la caparra e lasciano la casa precedente, felici di traslocare in quella nuova, ma poi arriva la doccia fredda: il contratto salta quando la padrona scopre che si tratta di una coppia. È successo a, vicino a





La coppia aveva già anticipato una cauzione di 1.200 euro. «Abbiamo subito un grave danno, a livello morale e sul piano concreto. Dopo aver pagato la caparra per avere la casa in affitto, avevamo già lasciato la precedente abitazione. Poi il contratto è saltato perchè siamo omosessuali na discriminazione che non possiamo accettare. Insieme al nostro avvocato stiamo valutando la possibilità di avviare un'azione legale per chiedere un risarcimento per il danno subito», annuncia uno dei due 30enni pavesi che si sono visti rifiutare l'appartamento.

La proprietaria non ha più voluto farli entrare nell'alloggio di sua proprietà dopo aver saputo della loro omosessualità. «Per fortuna una persona amica ci ha messo a disposizione un'altra casa in un paese alle porte di Pavia. Ma vogliamo che sia fatta giustizia. Nel 2019 non possono più accadere storie del genere».

