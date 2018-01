Capannone a fuoco nel Pavese: allarme nube tossica. Evacuate 100 famiglie

Un capannone di circa 2000 metri quadrati ha preso fuoco mercoledì sera nel comune di Corteleona e Genzone lungo la provinciale 31, vicino a Pavia. L'incendio, che non è stato ancora spento, ha creato un'emergenza per il sospetto di possibili inquinamenti ambientali. Una lunga colonna di fumo nero ha invaso su buona parte della Bassa pavese soprattutto tra Belgioioso e Miradolo Terme. Il capannone risulta essere in disuso da tempo ma i residenti spiegano di aver visto, negli ultimi mesi, camion entrare e uscire scaricando materiale. Sul posto sono impegnati nello spegnimento una trentina di pompieri con un decina di mezzi dei comandi provinciali di Pavia, Milano e di alcune sedi di pompieri volontari della zona.



Ieri sera, poco prima di mezzanotte, si è tenuto un vertice con i tecnici dell'Arpa regionale. Cento persone sono state evacuate, a scopo precauzionale, da Cascina San Giuseppe, una frazione del comune di Inverno e Monteleone (Pavia), e proprio in questa località l'Arpa ha posizionato un campionatore per monitorare la presenza di eventuali sostanze inquinanti, come diossina e idrocarburi.



A bruciare potrebbero essere stati pneumatici e plastica. I sindaci di Inverno e Monteleone, Enrico Vignati, e di Corteolona e Genzone, Angelo Della Valle, hanno raccomandato ai cittadini di non uscire di casa, se non strettamente necessario, di non stare all'aperto e di tenere le finestre chiuse; inoltre, sempre a scopo precauzionale, è stato anche consigliato di non consumare i prodotti degli orti della zona.

L'abitato di Cascina San Giuseppe è stato evacuato in via precauzionale, in quanto questa frazione è quella che è stata investita in misura maggiore dalla nube che si è spigionata dall'incendio. Le indagini attualmente in corso non escludono l'ipotesi di un gesto doloso alla base del rogo.



Il capannone andato a fuoco ora è a rischio crollo. La lamiera di cui è composto il tetto è stata infatti sottoposta a un calore intensissimo per lungo tempo e questo - secondo i vigili del fuoco - potrebbe determinare, da un momento all'altro, il crollo di parte della struttura. Se questo accadesse, però, il lavoro dei pompieri potrebbe risultare più semplice perché riuscirebbero a entrare all'interno del capannone con un escavatore per smassare e poi bonificare più velocemente.



I pompieri hanno riscontrato problemi di approvvigionamento idrico per mancanza di pressione dell'acqua dagli idranti intorno al prefabbricato dovendo, così, andare a riempire le autobotti nel vecchio abitato di Corteolona con viaggi continui. Sul posto sono arrivate anche le Gev, le guardie ecologiche volontarie che operano in Bassa pavese e su Pavia città, insieme ai carabinieri forestali.



«Siamo in allarme per la nube, ovviamente tossica, visto che stanno bruciando pneumatici e plastica, che si è sprigionata dall'incendio», ha detto nella notte il sindaco di Inverno e Monteleone Enrico Vignati. «Noi sindaci della zona siamo stati contattati a due ore dall'inizio dell'incendio da un funzionario dell'Arpa il quale, considerato il rischio ambientale, ci ha chiesto di monitorare il paese. Abbiamo subito indicato ai cittadini di sbarrare le finestre e di non uscire di casa se non per estreme urgenze».



«La popolazione è invitata a rivolgersi ai presidi sanitari per eventuali infiammazioni delle prime vie respiratorie», ha scritto in un comunicato la prefettura di Pavia. «Il sindaco di Corteolona ha anche predisposto a titolo precauzionale spazi idonei ad accogliere presso la palestra comunale le persone eventualmente da evacuare».



«A tutela della popolazione residente nelle zone limitrofe - si legge nella nota della Prefettura - è stata svolta una capillare attività di informazione con invito a tenere chiuse le finestre. A titolo precauzionale il sindaco di Corteolona e il sindaco di Inverno e Monteleone stanno predisponendo apposite ordinanze prevedendo anche il divieto di consumo di ortaggi e verdure a foglia larga». «I vertici delle strutture di protezione civile - conclude la Prefettura - resteranno in costante contatto per monitorare la situazione e adottare ogni eventuale ulteriore misura a tutela della pubblica incolumità».

