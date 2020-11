Covid, nuova proroga per carte d'identità e patenti scadute: valide fino al 30 aprile 2021 causa emergenza

Buone notizie in arrivo: nuova proroga per le carte d'identità e per le patenti scadute o in scadenza durante l'emergenza Coronavirus: con un emendamento all'ultimo dl Covid approvato in commissione Affari costituzionali in Senato il nuovo termine viene rinviato da dicembre al 30 aprile 2021. Per quanto riguarda però l'espatrio la validità resta quella indicata sul documento alla data di scadenza.

