Patente, foglio rosa, revisione, bollo: causa pandemia sono arrivate le proroghe. Lo ha deciso l’Unione Europea, e il governo italiano, per la precisione il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (così si chiama ora il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) si è subito adeguato. La nuova normativa, mirata ad agevolare i cittadini/automobilisti condizionati dal dilagare dell’emergenza sanitaria, è entrata in vigore sin dal 6 marzo, ma vale la pena riepilogare le novità, a beneficio di coloro che non ne sono ancora a conoscenza, specificando che solo in un caso, ovvero per il pagamento della tassa di proprietà (comunemente definita “bollo”) non c’è uniformità: la riscossione, infatti, è delegata alle Regioni.

Per la tassa di proprietà, dunque, la maggioranza delle Regioni non ha disposto proroghe. Le hanno invece accordate il Veneto, l’Emilia Romagna e la Campania. Più in dettaglio, in Veneto è stato sospeso il pagamento per i veicoli con scadenza tra il 1° gennaio e il 30 maggio 2021, e il nuovo termine è stato fissato al 30 giugno 2021. In Emilia la proroga riguarda i “bolli” in scadenza tra il 1° gennaio e il 30 maggio 2021, e viene concesso tempo fino al 30 giugno 2021. In Campania il pagamento previsto tra il 19 gennaio e il 30 aprile 2021 slitta al 31 maggio 2021.

Per le patenti scadute o da rinnovare queste le nuove date: quelle con fine validità tra il 31 gennaio e il 29 settembre 2020 sono valide fino al 29 luglio 2021 (novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissata al 30 aprile 2021); tra 30 settembre 2020 e 30 giugno 2021 sono valide fino a 10 mesi dopo la scadenza normale.

Per circolare negli altri Paesi membri dell’UE le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza tra 1° febbraio 2020 e 31 maggio 2020, sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza normale. Di conseguenza, quelle comprese tra 1° giugno 2020 e 31 agosto 2020 sono valide fino al 1° luglio 2021; tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021 sono valide fino a 10 mesi dopo la scadenza normale. Attenzione pero: se utilizzate come documenti di riconoscimento, le patenti italiane con scadenza tra 31 gennaio 2020 e 29 aprile 2021 sono valide in Italia fino al 30 aprile 2021, ma all’estero no. Fuori dai confini italiani fa fede la data di scadenza indicata sul documento.

Per coloro che sono in possesso del foglio rosa e in attesa di sostenere l’esame per conseguire la patente, è stato stabilito che chi ha presentato la domanda di conseguimento patente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 può svolgere la prova di teoria entro un anno (e non entro 6 mesi) dalla data di presentazione e accettazione della domanda.

Per quanto riguarda la validità del foglio rosa, i documenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 sono prorogati fino 29 luglio 2021, cioè fino a 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissata al 30 aprile 2021.

Per la revisione periodica degli autoveicoli occorre ricordare che le auto con revisione scaduta, o che scadrà nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, potranno circolare con la revisione scaduta per altri 10 mesi oltre la data ultima entro la quale andava o andrà effettuata.

