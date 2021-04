Pass per gli spostamenti tra regioni di colore diverso: cosa è e come si può scaricare

Si avvicina l'estate e cambiano le regole. Nella conferenza stampa di oggi, il premier Mario Draghi ha indicato che «gli spostamenti tra le regioni di fascia gialla saranno consentiti». Questo vuol dire che da maggio non ci sarà alcun problema per i cittadini italiani che si vogliono muovere da una regione all'altra: purché entrambe siano in fascia gialla. Anche se, al momento, nessuna si trova in un'area di questo colore dopo che erano state abolite. Ma torneranno. Quando? Il 26 aprile, giorno in cui le regioni potranno passare in giallo rafforzato.

Quali sono le regole nelle regioni a giallo rafforzato

Dal 26 aprile nelle regioni a giallo rafforzato i ristoranti potranno aprire a pranzo e a cena con prenotazione obbligatoria. E saranno quattro le persone che possono sedersi a un tavolo, anche se non sono conviventi. Resta, però, il coprifuoco alle 22. I cinema e i teatri potranno riaprire, ma solo all’aperto. Mentre al chiuso saranno a numero limitato. Consentiti anche gli sport, ma solo fuori. E gli stabilimenti balneari e le piscine all’aperto dovrebbero riaprire il 15 maggio. Per le palestre al chiuso via libera dal primo giugno, con ingresso su prenotazione.

Cos'è il pass per muoversi tra regioni di colore diverso

I vantaggi per i vaccinati arrivano, ma non solo per loro. Se Draghi ha indicato che gli spostamenti tra le regioni gialle saranno consentiti senza alcun limite, per quelle di colore diverso (es. una gialla e una rossa) servirà un pass. Si tratta del certificato vaccinale, quello che può scaricare ogni persona a cui sono state somministrate tutte e due le dosi del farmaco per produrre gli anticorpi contro il Covid. Il pass si potrà anche ottenere dopo aver effettuato un tampone nelle 48 ore precedenti o dopo aver dimostrato di aver avuto il Covid ed essere guariti. L'idea è quella simile al «green pass» europeo, ma le ipotesi indicati sono ancora al vaglio del Governo.



Come scaricare il certificato vaccinale

Nel Lazio per scaricare il certificato vaccinale bisogna andare sul sito dell'angrafe vaccinale e poi accedere con lo Spid o lo carta d'identità elettronica. Una volta entrati e inseriti i dati, si potrà dopo procedere con il download.