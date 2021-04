Esattamente come a Natale anche questa Pasqua sarà "rossa" per tutti gli italiani sia oggi che domani e dopodomani. La regola di base è nota: non si può uscire di casa se non per motivi di lavoro, salute o di estrema necessita e bisogna portare con sè l'autocertificazione. Ci sono però alcune eccezioni.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati