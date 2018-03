Pasqua, esodo bloccato: camion si ribalta sulla A1, 5 km di coda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Code di 5 km sulla A1 Roma-Napoli a causa di un incidente al km 640 nel tratto compreso tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Si tratta del ribaltamento di un camion che ha perso parte del carico, al momento si transita su due corsie e a chi viaggia in direzione di Napoli si consiglia di uscire a Frosinone, proseguire sulla strada regionale Casilina in direzione di Napoli e poi rientrare in autostrada a Ceprano». Lo comunica Astral Infomobilità nel notiziario viabilità