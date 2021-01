Papa Francesco: «Il vaccino contro il Covid è etico. Io lo farò, mi sono prenotato. Il negazionismo è suicida»

«Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino, è un'opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri». Lo dice Papa Francesco in un'intervista esclusiva rilasciata a Mediaset in un passaggio che andrà in onda domani sera (domenica) al Tg5 alle 20.40.

«La settimana prossima inizieremo a farlo qui ed io mi sono prenotato, si deve fare», spiega, «Quando ero bambino ricordo che c'è stata la crisi della poliomielite e tanti bambini sono poi rimasti paralitici per questo e c'era la disperazione per fare il vaccino. Quando è uscito il vaccino te lo davano con lo zucchero e c'erano tante mamme disperate poi noi siamo cresciuti all’ombra dei vaccini, per il morbillo, per quello, per quell'altro, vaccini che ci davano da bambini».

«Non so perché qualcuno dice: 'no, il vaccino è pericoloso', ma se te lo presentano i medici come una cosa che può andare bene, che non ha dei pericoli speciali, perché non prenderlo? C'è un negazionismo suicida che io non saprei spiegare, ma oggi si deve prendere il vaccino».

Ultimo aggiornamento: 18:35

