Papa Francesco schiaffi alla fedele, le scuse del Pontefice: «A volte perdo la pazienza»

Papa Francesco schiaffeggia una fedele che lo stava strattonando. Spiacevole incidente tra la folla per Papa Francesco. Dopo la solenne celebrazione del Te Deum nella basilica vaticana il Papa è sceso sulla piazza San Pietro per ammirare il grande presepe plastic free che quest’anno è stato donato dal Trentino. Mentre si trovava a pochi metri dalla Natività si è avvicinato alla folla stipata dietro le transenne per salutare i fedeli.

COSA E' SUCCESSO Papa Francesco strattonato da una fedele in piazza San Pietro: dolore e reazione a suon di schiaffi

A un tratto una donna gli ha preso la mano, strattonandogli il braccio. Il brusco movimento deve avere provocato dolore al pontefice.



This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter's Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn't let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz

