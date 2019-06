Il Papa a Napoli, nuova offensiva per salvare i migranti dai porti chiusi e gettare ponti con l'Islam

di Franca Giansoldati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

per partecipare ad un convegno organizzato dai gesuiti teologi della Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale e per affrontare il tema del Mediterraneo e delle migrazioni. Da Napoli vuole fare ripartire una nuova offensiva per riflettere sul bisogno diverso chi arriva per cercare un futuro migliore. Nello stesso tempo rinnova l'invito ai cattolici a creare ponti con l'Islam.Al convegno parteciperanno in forma privata anche il prefetto di Napoli, Carmela Pagano, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca e il sindaco del capoluogo campano, Luigi De Magistris.Si tratta della seconda visita del Papa dopo quella del 2015 quando andò a Scampia, dove tenne un discorso incentrato sulle esclusioni. Il filo conduttore di tutti gli interventi fatti (anche ieri) da teologi, sociologi, docenti universitari è di alimentare una evangelizzazione capace di ripartire da lontano, dalle periferie, dalle esclusioni, in una prospettiva di un tempo di crisi, per. In questa cornice il fenomeno delle migrazioni viene affrontato in modo ampio, non più solo come minaccia, ma come risorsa. Il Papa arriverà in elicottero intorno alle 9. Il suo intervento è previsto per le 12. La partenza è prevista dopo il pranzo.