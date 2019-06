Il Papa piange il padre e la figlia annegati al confine messicano, sfuggivano alla guerra e alla miseria

di Franca Giansoldati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'immagine iconica della sofferenza, di quel corpo riverso nell'acqua verdastra del fiume accanto al corpicino della figlioletta, quasi volesse continuare ancora a proteggerla e salvarla portandola a riva, ha commosso Papa Francesco. «Il Santo Padre ha visto, con immensa tristezza, l’immagine del papà e della sua bambina morti annegati nel Rio Grande mentre cercavano di passare il confine tra Messico e Stati Uniti. Il Papa è profondamente addolorato per la loro morte, prega per loro e per tutti i migranti che hanno perso la vita cercando di sfuggire alla guerra e alla miseria» ha fatto sapere il portavoce Alessandro Gisotti.La fotografia ha iniziato a girare sui media americani nella giornata di ieri provocando unanime sconcerto per la crudezza di quell'immagine ripresa dalla giornalista Julia Le Duc. Quei due morti hanno un nome. Il papà, di nazionalità salvadoregna, si chiamava Oscar Alberto Martinez e sua figlia Angie Valeria, aveva 23 mesi appena. Cercavano di arrivare negli Stati Uniti.Oscar aveva intrapreso il viaggio diretto in America con la famiglia. Oltre alla figlia Valeria, c'era anche la moglie, Tania Vanessa Avalos. Erano arrivati alla città messicana di Matamoros, al confine. La speranza era di poter compilare il modulo per la richiesta di asilo. Siccome il ponte sul Rio Grande in quel momento era chiuso, hanno cercato di passarlo con mezzi di fortuna, senza tenere conto delle forti correnti.