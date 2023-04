Papa Francesco: «Santa Sede ha in corso una missione di pace. ​L'incontro col patriarca Kirill si farà»

Papa Francesco, durante il volo da Budapest, ha risposto ai giornalisti se i colloqui con Orban e il metropolita Hilarion possono favorire il dialogo con Mosca e il processo di pace. «Credo che la pace si fa sempre aprendo canali, mai si può fare con la chiusura. Invito sempre ad aprire rapporti, canali di amicizia. Questo non è facile. Lo stesso discorso l'ho fatto con Orban e un pò dappertutto», ha detto. «Abbiamo parlato di tutte queste cose, non certo di Cappuccetto Rosso. A tutti interessa la strada della pace. Io sono disposto a fare tutto il necessario. Adesso è in corso una missione: per ora non è pubblica, ne parlerò quando sarà pubblica», ha aggiunto Francesco.

Papa Francesco dall'Ungheria di Orban chiede all'Europa: «Per favore aprite le porte» ai migranti e ai "diversi"

L'incontro con Kirill

«C'è in sospeso l'incontro col patriarca Kirill che dovevamo avere lo scorso anno in giugno a Gerusalemme. È stato sospeso per la guerra, ma questo incontro si dovrà fare. Il metropolita Hilarion è una persona che rispetto tanto - ha affermato il Pontefice, interpellato sull'incontro avuto nella capitale ungherese con l'ex ministro degli esteri di Kirill -. Con lui ho sempre avuto un bel rapporto. Ha avuto la cortesia di venirmi a trovare e poi è stato alla messa. È una persona intelligente, con cui si può parlare. Sono rapporti che è importante mantenere: noi abbiamo la mano tesa con tutti». «Per quanto riguarda il rapporto con Kirill - ha proseguito Francesco - ci ho parlato una sola volta dall'inizio della guerra, 40 minuti. Poi tramite il metropolita Antonij, che ha preso il posto di Hilarion: tramite lui tengo il rapporto con Kirill». «Poi con la parte russa ho un rapporto buono con l'ambasciatore presso la Santa Sede - ha aggiunto -, che adesso lascia dopo sette anni. Una persona colta, seria, molto equilibrata. Il mio rapporto con i russi sostanzialmente è con l'ambasciatore».

Gli aiuti all'Ucraina

«Penso di sì, perché la Santa Sede ha fatto da intermediario in alcune situazioni di scambio di prigionieri, e tramite l'Ambasciata è andata bene, penso che può andare bene anche questa», ha risposto a una domanda dei giornalisti se la Santa Sede risponderà all'aiuto dell'Ucraina per il ritorno in patria dei bambini deportati in Russia. «Ô importante - ha proseguito -, la Santa Sede è disposta a farlo perché è giusto, è una cosa giusta e dobbiamo aiutare, affinché questo non sia un casus belli, ma un caso umano. È un problema di umanità, prima di un problema di un bottino di guerra o di trasloco di guerra. Tutti i gesti umani aiutano, invece i gesti di crudeltà non aiutano. Dobbiamo fare tutto quello che umanamente è possibile».

«Io penso anche, voglio dirlo, alle donne che vengono nei nostri Paesi - ha aggiunto Francesco -: Italia, Spagna, Polonia, Ungheria, tanti donne che vengono con i bambini e i mariti, o sono mogli… o stanno lottando contro la guerra». «È vero in questo momento sono aiutate, ma non dobbiamo perdere l'entusiasmo di fare questo, perché se cala l'entusiasmo, queste donne rimangono senza protezione, con il pericolo di cadere nelle mani degli avvoltoi che girano sempre cercando queste situazioni - ha concluso -. Stiamo attenti a non perdere questa tensione di aiuto che abbiamo per i rifugiati, questo riguarda tutti».

«Io mio corpo ha reagito bene»

«Quello che ho avuto è stato un malore forte alla fine dell'udienza del mercoledì, non me la sono sentita di pranzare, mi sono coricato un pò, non ho perso conoscenza, ma sì c'era una febbre molto alta e alle tre del pomeriggio il medico subito mi ha portato in ospedale. Ho avuto una polmonite acuta forte, nella parte bassa del polmone, grazie a Dio posso raccontarlo, a tal punto che l'organismo, il corpo, ha risposto bene. Grazie a Dio. Questo è quello che ho avuto», ha raccontata il Papa parlando della sua salute e della «polmonite acuta» che lo ha costretto a tre giorni di ricovero al Gemelli. «Spero di farcela, voi vedete che non è lo stesso di due anni fa, con il bastone, adesso va meglio, per il momento non è cancellato il viaggio. Poi c'è il viaggio a Marsiglia, poi c'è il viaggio in Mongolia, poi c'è l'ultimo non ricordo dove… ancora il programma mi fa muovere», ha detto Francesco.