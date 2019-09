Il Papa comincia l'Angelus in ritardo: «Scusate, sono rimasto chiuso 25 minuti in ascensore»

Papa Francesco: «Devo scusarmi del ritardo: sono rimasto chiuso in ascensore per 25 minuti, c'è stato un calo di tensione ma poi sono venuti i vigili del fuoco», ha detto il Papa prima della celebrazione. Fuori programma all'Angelus cominciato oggi con diversi minuti di ritardo. A spiegare il motivo è proprio«Devo scusarmi del ritardo: sono rimasto chiuso in ascensore per 25 minuti, c'è stato un calo di tensione ma poi sono venuti i vigili del fuoco», ha detto il Papa prima della celebrazione.

IL CONCISTORO Agli inizi di ottobre Papa Francesco terrà un concistoro per la creazione di 10 nuovi cardinali. Tra questi l'unico italiano è monsignor Matteo Zuppi, proveniente dalla Comunità di Sant'Egidio e attualmente arcivescovo di Bologna. Accanto a lui tre personalità di curia, Ayuso Guyxot del pontificio consiglio per il dialogo interreligioso, Josè Tolentino Mendoza, teologo e Bibliotecario vaticano e il gesuita Michel Czerny del Pontificio consiglio per lo sviluppo umano. Seguono l'arcivescovo di Kinshasa, quello di Lussemburgo, dell'Avana, di Jakarta, di Rabat, del Guatemala. Accanto a questi arcivescovi, ha voluto dare la porpora a tre ultra ottantenni per il loro servizio alla Chiesa.

«Grazie a loro, fategli un applauso».