nella zona marchigiana di Camerino colpita dal sisma nel 2016.per fare un sopralluogo alla cattedrale danneggiata. E' entrato guardandosi attorno, poi ha posato un mazzo di fiori davanti alla statua di gesso della Madonna, una delle tante opere d'arte rovinate dal crollo, con solo la metà del viso intatta.«Prego il Dio Vicino, perché susciti gesti concreti di prossimità. Sono passati quasi tre anni e il re le promesse vadano a finire nel dimenticatoio, aumentando la frustrazione di chi vede il territorio spopolarsi sempre di più».Il sisma ha minato non solo il centro storico, con i suoi antichi e grandi palazzi e le sue chiese seicentesche, ma in qualche modo anche l’animo degli abitanti che attendono ancora la ricostruzione. Ad insistere perché il Papa facesse questa visita è stato il vescovo che in questo modo spera di accelerare e sbloccare tante pratiche burocratiche ancora ferme per avviare la ricostruzione degli edifici di culto.si è ancora alla fase di valutazione del danno. Sui 6.617 sopralluoghi effettuati sugli immobili inagibili, solo 80 attività commerciali hanno scelto la delocalizzazione e appena 191 proprietari di casa (per lo più in periferia) hanno iniziato la fase di ricostruzione.Si tratta di 450 persone che sono andate ad abitare in un quartiere realizzato alle pendici dell’abitato storico. Le casette sono in legno, ecocompatibili ma naturalmente piuttosto distanti dal ricordo delle loro vere case in cui gli anziani sono cresciuti. Il Papa è stato scortato nella zona rossa, a visitare la basilica seriamente danneggiata, i campanili pericolanti. Poi l’incontro con i sindaci di 32 comuni della diocesi che può contare su 60 mila abitanti circa e 95 parrocchie. Infine la messa, il pranzo e poi di nuovo l'elicottero per tornare a Roma.Il Papa ha incoraggiato gli anziani nell'area delle case temporanee, ha parlato al lungo con i ragazzi. «Bisogna andare avanti, coraggio».