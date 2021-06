Città del Vaticano - Sempre meno italiani in curia, ai posti di comando, in compenso però aumentano gli asiatici, segno che la linea impressa da Papa Francesco di guardare all'Asia resta un percorso da rafforzare ulteriormente. Stamattina è stata annunciata la nomina del nuovo prefetto della congregazione per il clero: si tratta del coreano monsignor Lazzaro You Heung-sik, finora vescovo di Daejeon. Sostituirà il cardinale Beniamino Stella...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati